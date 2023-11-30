الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 14 محضرا في حملة تموينية بقنا

حملة تموينية،فيتو
حملة تموينية،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا،حملة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتمكنت الوحدة المحلية برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، عضو المتابعة بالوحدة، ورافقهم مسئولين من جهاز حماية المستهلك - تموين البندر - الصحة.

وتفقدت اللجنة، عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشددت على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة على أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

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وأسفرت الحملة عن تحرير ١٤ محضر تنوعت ما بين عدم إعلان  أسعار - منتجات مجهولة المصدر - عدم حمل شهادة صحية - نظافة.

وفي سياق متصل شنت مديرية التموين بقنا حملات برئاسة المحاسب احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة وضبط الأسواق وبناءا علي ذلك فقد تم تحرير المحضر رقم ١٧٩٢٩ جنح قوص وذلك  لحيازة وعرض وبيع وسلع منتهية الصلاحية وكانت المضبوطات عباره عن ٥٥ علبة علبة هابى كوكو  نوجا مغطى بجوز الهند والكاكاو بكل علبة ٨ قطع باجمالى ٤٤٠ قطعة، ٧ علب بسكويت ويفر فانيليا بكل علبة ١٢ باكو باجمالى ٨٤ باكو، ١٠ علبة لبان اتش جى بكل علبة ١٠٠ قطعة لبان باجمالى ١٠٠٠ قطعة لبان، ٢ علبة كمارا كيك محشو كريمة بكل علبة ١٢ باكو باجمالى ٢٤  باكو. 

كما تم ضبط ٦ علب فول هابى سودانى ( نوجا بالكراميل والفول السودانى)، ٧ علبة كيكو ( كيك محشو كريمة) بكل علبة ١٢ قطعة باجمالى ٨٤ قطعة، ١٣ كيس شفاف مصاصات فراولة بكل كيس ٤٠ مصاصة باجمالى ٥٢٠ مصاصة. 

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا محافظ قنا قنا مدينة قنا

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