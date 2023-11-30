الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

تمديد لوقف الحرب

قبل أن يبحث وزير الخارجية الأمريكى تمديد الهدنة مع القادة الإسرائيليين أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم تمديد الهدنة للمرة الثالثة فى غضون أسبوع، بينما أعلنت حماس أن التمديد ليوم واحد فقط. 

 

وهذا يعنى أن الاجتماع الاستخباراتى الذى عقد في الدوحة والذى شاركت فيه مصر مع قطر وأمريكا وإسرائيل لم  يتوصل لتمديد الهدنة لوقت أطول، وأنه تم تمديد المهلة ليوم واحد لتجرى مفاوضات التمديد الأطول في جو من الهدوء وفي ظل صمت المدافع وتوقف القصف الاسرائيلى وقتال حماس.

 

Advertisements

خاصة وأن الأمر يتعلق بالإفراج عن أسرى من غير النساء والأطفال والصبية، أى من الرجال أيضا، فضلا عن العسكريين الذين تحتفظ بهم حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر. 


وفي ظل رغبة الأمريكان في الإفراج عن كل الأسري الاسرائيليين  وإغلاق هذا الملف كما تعلن واشنطن ذلك طوال الوقت وتعمل من أجله هناك إحتمال أن يتم تمديد الهدنة في غزة مجددا، خاصة وأن جميع الفرقاء الإسرائيليين، الذين يلحون في استئناف الحرب سريعا والذين لا يمانعون التمديد للهدنة، كلهم مهتمون باستعادة الأسري في ظل ضغوط  عائلاتهم المتزايدة  في هذا الصدد.
.  

وعلى الجانب الآخر فإن تمديد الهدنة يجعل من استئناف إسرائيل الحرب بعد انتهائها أمرا مستهجنا  عالميا أكثر وهو ما سيقيد من اليد الاسرائيلية في التمادى في وحشيتها كما فعلت على مدى أكثر من شهر ونصف من عمر هذه الحرب البشعة.

 

كما أن هذا التمديد للهدنة يمنح زخما أكبر للمطالبة بوقف الحرب الذى تتسع المطالبة به لإنهاء تلك الحرب الوحشية التى دمرت نصف مبانى ومنشآت قطاع غزة وافتقد فيها الآلاف من أهالى غزة حياتهم، أربعين في المائة منهم أطفال.

 

هدنةَ ثالثة!

الحرب بعد الهدنة!

 

فلم يعد العرب ومعهم الصينيون والروس فقط هم الذين يطالبون بذلك، وإنما انضم لهم بعض الأوروبيين ولم يعد الأمريكان يجاهرون برفضهم علانية وبشكل صريح كما كانوا يفعلون من قبل في بداية هذه الحرب.

هدنة في غزة القصف الاسرائيلي قطاع غزة وقف القصف الاسرائيلي وقف الحرب تمديد الهدنة الاسري الإسرائيليين إسرائيل

مواد متعلقة

إجهاض المؤامرة

تحت الضغوط!

تمديد الهدنة

العودة إلى غزة!

وماذا عن وقف الحرب؟!

الأكثر قراءة

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

بابا الفاتيكان يوبخ الرئيس الإسرائيلي فى مكالمة لم يعلن عنها، هذا أبرز ما جاء فيها

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

من بينهم الأهلي، ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

مشاهد صدمت الاحتلال الإسرائيلي، «بعد باي مايا» قبلة أسيرة إسرائيلية لقسامي تثير الجدل

كواليس تصوير ولاد رزق 3 في السعودية (صور)

ضمنهم خليفة شيكابالا، تعرف على رباعي الزمالك في منتخب الشباب

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

المزيد

انفوجراف

يصل من القاهرة لأسوان في 3 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن أول قطار كهربائي سريع في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية