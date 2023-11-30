بشرى لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، نظام إلكتروني جديد لمعادلة شهادات التخرج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن خطوات جديدة تم اتخاذها من قبل أمانة المجلس تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الرقمنة، حيث تم طرح نظام إلكتروني لتقديم معادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا.

المجلس الأعلى للجامعات

ويهدف هذا النظام إلى توفر الوقت والجهد على الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا وتتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار في التعليم، حيث يتم التعامل مع معادلة الشهادات المعادلة من خلال هذا الرابط

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ونشر الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات الخطوات اللازمة لتقديم الأوراق المطلوبة التي يتم تحميلها عبر الموقع الرسمى إلى جانب تحميل اللوائح الداخلية والإمكانيات المادية والـبشرية على هـذا المـوقع ثم يتم إحالة الموضوعات إلـى لجان القطاع المختصة، وتسيرا للجامعة يتـابع كل مسئول عن الموضوعات وخـط سيرها حتى يتم الانتـهاء منها مـن خلال هذا النظام.

معادلة الشهادات الجامعية

وننشر الضوابط التي يتم من خلالها معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الخاصة:

1- تتقدم المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ( جامعات ـ معاهد ـ أكاديميات) لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب النظر فى ( موافقة على اللائحة / بدء الدراسة – تعديل لوائح –إضافة تخصصات جديدة –معادلة/ تجديد معادلة الدرجات العلمية) والتى تمنحها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون مرفقا به المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات المعادلة (5 نسخ من اللائحة الداخلية + C.D ـ 5 نسخ من الإمكانات المادية والبشرية - القرار الجمهورى أو الوزارى بالإنشاء والموافقة على بدء الدراسة –دراسة الجدوى فى حالة بدء الدراسة ) وما يفيد سداد المقابل المادي المحدد.

الجامعات الأهلية

2- يتم إحالة الموضوع إلى لجان القطاع المختصة للنظر والإفادة بالرأى. وتتولى اللجنة مراجعة وفحص الدرجة العلمية المطلوب معادلتها فى ضوء المستندات المقدمة وكتابة تقرير تفصيلي عن الموضوع ينتهى بتوصية اللجنة بشأن الدرجة العلمية المطلوب معادلتها وتتحدد الخطوات التالية وفقا لهذه التوصية كما يلى:-

3- في حالة موافقة لجنة القطاع المختصة على المعادلة يتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات وفى حالة الموافقة يصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدرجات العلمية بصفة عامة.

4- ويتم إبلاغ الجهات المتقدمة للمعادلة بقرارات رئيس المجلس المشار إليها .