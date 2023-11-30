ندوات تثقيفية عن القيم الأخلاقية وأهمية التطوع فى تعزيز الهوية الوطنية بالبحيرة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوات تثقيفية بعنوان "القيم الأخلاقية والانتماء ودور التطوع فى تعزيز الهوية الوطنية"، والتى تأتى ضمن تنفيذ مبادرة "أخلاقنا، انت البداية"، وذلك بالأمس بمركز شباب بريم بادارة شباب كوم حمادة.

ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو





وقد تناولت الندوة العديد من المناقشات والمشاركات الإيجابية بالإضافة لمشاركات الضيوف بآرائهم أثناء الندوة وحثهم على الوعى الوطنى والنزول لأداء الواجب الوطنى للاستحقاق الرئاسي والمشاركة فى الانتخابات وتحفيز الجميع على المشاركة ودورنا كمتطوعين فى هذه المهمة الوطنية ودور الحكومة المصرية فى حل الأزمة الفلسطينية والتأكيد على أهمية الهوية العربية.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو





والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف حمدي عامر وكيل المديرية للشباب.