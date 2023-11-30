كيف يمكن إعادة كابول إلى الساحة الدولية؟

إن التوتر الدولي المتزايد يجعل مسألة كيفية تجنب الصدامات المسلحة في جميع أنحاء العالم حاجة ملحة، بالإضافة ذلك، أصبح دور التكتلات العسكرية مثل حلف الناتو، ثانويًا أمام أهمية التكتلات الاقتصادية الناشئة، خاصة وأنه مع الأسف، لم تساهم هذه التكتلات العسكرية في السنوات الأخيرة إلا في تفاقم المشكلات القديمة.

بالتالي، إن الموجة الجديدة من المعارك بالقرب في قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية، هي دليل على ذلك، ما يستوجب على العالم أن يبحث عن أدوات دبلوماسية واقتصادية أخرى للحفاظ على نظام الأمن العالمي.

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تعد جمهورية مصر العربية حلقة وصل رئيسية على مفترق الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع مراعاة الانتباه جيدًا قدر الإمكان في جميع الاتجاهات الأساسية الأربعة للاستعداد لأية تحديات وأي مشاكل قد تطرأ في أي مكان في العالم.

ويكمن دور الحكومة المصرية في تعظيم الحضور الدبلوماسي الدولي لمصر كآلية للرد الصحيح على تهديدات اليوم، دون إغفال دور الجيش المصري المدافع عن أمن مصر، ومن يكمله على الساحة السياسية حراك السياسيين الذي يعملون على إنهاء أي صراعات.

وجدير بالذكر أن مصر حصلت العام الماضي (2022) على وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي اتحاد اقتصادي بحت، ولا مكان فيه للسياسة أو للقضايا العسكرية داخلها، ولعل هذا هو السبب وراء توحيد منظمة شنغهاي للتعاون لعدد كبير جدًا من البلدان التي يبدو أنها يجب أن يكون لديها تناقضات معينة، كما أن منظمة شنغهاي للتعاون هي التي تجعل من الممكن بناء بنية أمنية مختلفة تعتمد على العلاقات التجارية.

كيف يمكن أن يكون هذا النهج مفيدًا للجميع؟

إذا ساعدت هذه الآلية في الحد من التوترات في المناطق المضطربة في آسيا، فسوف يستفيد الجميع، بالتالي، إن الوضع في أفغانستان يمكن أن يكون مثالًا لعودة ناجحة إلى الحوار الدولي، وباستثناء تركمانستان، فإن جميع البلدان المجاورة لأفغانستان هي أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تشرك المنظمة بشكل مباشر في حل القضية الأفغانية.

وتسعى حركة طالبان، التي استولت على السلطة في كابول دون إراقة دماء في عام 2021 بعد الانسحاب الأمريكي، بنشاط إلى الاعتراف بها على المسرح العالمي، ومع ذلك، فإن الأدوات السياسية العادية عاجزة هنا، لأن القيادة الحالية للبلاد تخضع لعقوبات هائلة، وأي تعاون معهم سيؤدي إلى مشاكل خطيرة.

ومع ذلك، لا توجد اليوم بدائل واضحة في كابول، مما يعني أنه من الضروري البحث عن أشكال حديثة جديدة للتعاون، على الرغم من أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون -باكستان والهند- لديها وجهات نظر مختلفة حول تطور الوضع في أفغانستان، لكن الجميع متفقون على شيء واحد: إذا لم يكن من الممكن بناء علاقات مع كابول، فإن هذه المنطقة تخاطر بأن تصبح من بين المناطق غير المستقرة.

إن الدول الرائدة في منظمة شنغهاي للتعاون تدرك ذلك جيدًا، ومن ثم فإن دول منظمة شنغهاي للتعاون تؤيد إنشاء أفغانستان كدولة مستقلة، كما جاء في إعلان نيودلهي الذي يدعو إلى تشكيل حكومة شاملة بمشاركة ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني.

أي أن أكبر الاقتصادات في العالم مستعدة للتعاون مع دولة تعتبر منبوذة على الساحة الدولية وتبحث عن شكل لهذا التعاون، ومن ناحية أخرى، تسعى السلطات في كابول نفسها إلى إشراكها في العمليات الدولية، على الرغم من أنها تعاني من مشاكل تتعلق بالشرعية من الخارج.

ففي شهر مايو من هذا العام، اتفق المشاركون في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون على تفعيل مجموعة منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق عن فكرة مماثلة.

على الرغم من أن الهدف الأساسي ليس التنشيط، بل إعادة تشغيل هذا التنسيق، فقد عملت المجموعة حتى عام 2021، ولكن بعد انهيار النظام الموالي لأمريكا، فقدت جميع الاتصالات، وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مجموعة اتصال في قمة المنظمة التي استضافتها طشقند في عام 2004.

والتي حضرها الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي كضيف، في 4 نوفمبر 2005 في بكين، كما عملت مجموعة الاتصال في شكل اجتماعات تشاورية، والتي لعبت دورًا كبيرًا في مكافحة تهريب المخدرات، ومنعت وقوع كارثة إنسانية وأعطت الأمل في تواصل سياسي كامل مع كابول.

النزاع المصري في كابول

وربما تستطيع مصر أيضًا أن تشارك في عمل مجموعة الاتصال هذه باعتبارها دولة شريكة في منظمة شنغهاي للتعاون، وعلى أقل تقدير، يمكن أن يساعد في حل نزاع طويل الأمد بين السفارة المصرية وجهاز استخبارات طالبان في كابول.

الأمر الذي أسفر على مغادرة الدبلوماسيين المصريين، بالتالي، إن مثل هذه الخلافات على وجه التحديد هي التي يمكن حلها بسرعة في إطار عمل خاص، وفي الوقت نفسه قد يكون هذا بمثابة اختبار لقدرة الحكومة الأفغانية الجديدة على التفاوض.

ومع الأخذ بالاعتبار، تجربة فريق الاتصال السابق، فإن آلية الاتصال هذه قد تحل مشكلة أخرى لجميع المهتمين بدمج أفغانستان في الاقتصاد العالمي: المساعدة في تجنب العقوبات، لأن التعاون سيظل استشاريًا حصريًا، ومن خلال الحوار المناسب، يمكن لجميع الأطراف أن تستفيد.



ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية مطلوبة من جانب كافة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وبما أن هناك تلميحات إلى ذلك، فمن الواضح أنه، بعد الزعيم الروسي، يجب سماع دعوات مماثلة من شفاه شي جين بينغ وناريندرا مودي. ربما سيحدث هذا قريبًا جدًا.