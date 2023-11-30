الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

عروض إنجليزية تهدد استمرار أحمد حجازي مع اتحاد جدة

احمد حجازي،فيتو
احمد حجازي،فيتو

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي  أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن  الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.


وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

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وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.

حجازي يتصدر قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة  اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

تحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.


وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

 

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