تعرف علي موعد عرض أحدث أفلام أحمد الفيشاوي

يستعد صناع فيلم عادل مش عادل بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لطرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير المقبل، داخل وخارج مصر، للمنافسة به في شباك التذاكر بالسينمات

فيلم عادل مش عادل



يضم فيلم عادل مش عادل في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد الفيشاوي شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزاوي، مصطفى أبو سريع، المطربة نوال عبد الشافي، بدرية طلبة، ودينا، والعمل من تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

فيلم عادل مش عادل هو التعاون الثالث الذي يجمع أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي ريستا و45 يوم، الذي عُرض خلال الفترة الماضية.

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كما يعد فيلم عادل مش عادل المشاركة الأولى للمطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت تريند المواقع الاجتماعية، وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع فيديوهات يوتيوب.

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