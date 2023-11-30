الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم بلوموندو يحقق إيرادات بقيمة 99 ألف جنيه أمس

فيلم بلوموندو، فيتو
فيلم بلوموندو، فيتو

فيلم بلوموندو ، يواصل الفنان حسن الرداد يتصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد “ بلوموندو” والذي انطلق عرضه منذ أيام في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم بلوموندو

وحقق فيلم بلوموندو والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد  إيرادات 99 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرومو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

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يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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