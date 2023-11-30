الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

صبري رحيل يغيب عن الجونة لمدة شهرين

صبري رحيل يغيب عن
صبري رحيل يغيب عن الجونة لمدة شهرين

تأكد غياب صبري رحيل الظهير الأيسر لنادي الجونة عن الملاعب لمدة شهرين يسبب خضوعه لعملية جراحية.

وقال الحساب الرسمي للنادي أن صبري رحيل خضع لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج.

مباراة طلائع الجيش ضد الجونة 

وتُعد مباراة الليلة بين الطلائع والجونة مُتكافئة بين الفريقين حيث يسعى الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني إلى تحقيق الفوز ومواصلة صحوته بفوزه الأخير على الإسماعيلي 3\2 ونفس الحال الجونة الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بفوزه الأخير على الداخلية 2\0.

Advertisements

ترتيب طلائع الجيش ضد الجونة بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من 6 مباريات  حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فيما يأتي فريق الجونة في المركز التاسع خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والجونة بالدوري

 وتنقل قناة اون تايم سبورت 2 مباراة طلائع الجيش والجونة بالدور

الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية بعد إنطلاق الجولة الثلاثاء الماضي بعد العودة من فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صبري رحيل نادي الجونة جونة رحيل

مواد متعلقة

الكاف يعلن انطلاق رابطة الأندية الأفريقية بحضور 6 من مصر

تصنيف الفيفا، تراجع البرازيل ومنتخب التانجو يحافظ على الصدارة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

مجموعة مصر، إصابة قوية تحرم غانا من نجم البريميرليج في أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

إسرائيلي جبان يطعن سيدة فلسطينية حاملا حتى الموت (فيديو)

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

قرار جديد في قضية طبيب الساحل خلال أيام بمحكمة النقض

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

الكاف يعلن انطلاق رابطة الأندية الأفريقية بحضور 6 من مصر

تصنيف الفيفا، منتخب المغرب في الصدارة عربيا وأفريقيا

مشاهد صدمت الاحتلال الإسرائيلي، «بعد باي مايا» قبلة أسيرة إسرائيلية لقسامي تثير الجدل

الصحفيين تعلن تنظيم بطولة للشطرنج بجوائز 30 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

هل تمتلك شقق جنة بالطرح التكميلي حصة في الأرض؟

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تساوى مع شيكابالا وطارق يحيى، زيزو يصبح ثامن هدافي الزمالك عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

المزيد
الجريدة الرسمية