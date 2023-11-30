صبري رحيل يغيب عن الجونة لمدة شهرين

تأكد غياب صبري رحيل الظهير الأيسر لنادي الجونة عن الملاعب لمدة شهرين يسبب خضوعه لعملية جراحية.

وقال الحساب الرسمي للنادي أن صبري رحيل خضع لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر في عظام الترقوة أثناء التدريبات، وسيغيب لمدة شهرين للعلاج.

مباراة طلائع الجيش ضد الجونة

وتُعد مباراة الليلة بين الطلائع والجونة مُتكافئة بين الفريقين حيث يسعى الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني إلى تحقيق الفوز ومواصلة صحوته بفوزه الأخير على الإسماعيلي 3\2 ونفس الحال الجونة الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بفوزه الأخير على الداخلية 2\0.

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ترتيب طلائع الجيش ضد الجونة بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فيما يأتي فريق الجونة في المركز التاسع خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والجونة بالدوري



وتنقل قناة اون تايم سبورت 2 مباراة طلائع الجيش والجونة بالدور

الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية بعد إنطلاق الجولة الثلاثاء الماضي بعد العودة من فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.