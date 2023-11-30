رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يترأس المجلس التنفيذي

ترأس عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بمدينة باريس بحضور السيد سيف الدين نائب أول المركز وهشام صادق سكرتير المركز وأمين المجلس وجميع أعضاء المجلس التنفيذي بالمركز.

وأكد رئيس مركز باريس، أن الإجتماع تناول عرض توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أثناء جلسة الاجتماع التنفيذى للمحافظة بجلسة الشهر الجاري.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والانتهاء من جاهزية المقار الانتخابية على مستوى المركز، موجها التنفيذيين بحث المواطنين على الخروج للتصويت وظهور المركز بالمظهر اللائق وتحقيق أعلى النسب في التصويت مع تجنب الإشاعات في الفترة القادمة.

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- الاستجابة لمطالب المواطنين وعرض الطلب المقدم من وكيل فرع التأمين الصحي بالمحافظه بتوفير مقر للتأمين الصحي بباريس وتذليل كافة العقبات.

- تنفيذ مبادرة مع المواطن فى توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير الخضر والفاكهة بمنافذ المدينة والوحدات المحلية القروية.

أكد رئيس مركز ومدينة باريس، الاستمرارية فى تشغيل المنافذ بصفة دورية سواء بالمدينة أو بالقري تسهيلا على المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية أقل من السوق لخدمة المواطنين، والتأكيد على رؤساء القرى بعرض يومي للمسحوبات الخاصة بالسلع التموينية من المصريه ماركت وتوزيعها علي الاسر بالقري وعرض أي معوقات تخص السحب لعرضها علي معالي الوزير المحافظ مع مراقبة السلع بالمصرية ماركت الموجودة بالمدينة وكيفية توزيعها والأرصدة الموجودة.

-التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة لمجابهة الأزمات والتغيرات المناخية وتجهيز المعدات والمركبات الخاصة بكل إدارة بالمركز للمشاركة في الاصطفاف يوم السبت ٢/ ١٢ بمدينة باريس لإمكانية جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

- كما تناول الاجتماع منع التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، توزيع الكوبونات على الموظفين الأقل دخلا لشراء السلع والخضروات.

وشدد رئيس مركز باريس، علي تواجد رؤساء القري بقراهم بعد أوقات العمل الرسمية وفي الجمع والعطلات وعقد لقاءات مع المواطنين ومراجعه مطالب المواطنين التي عرضت عليه اثناء تنفيذ خطه عقد اللقاءات مع المواطنين بالقرى وتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بنسبة ٧٥% في الشوارع والتأكد علي إطفاء جميع الأنوار بالمصالح الحكومية بعد مواقيت العمل.

وفي نهاية الاجتماع وجه الشكر للجميع علي تكاتفهم واصرارهم علي تحقيق أعلى نسبة في الخروج للانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس.