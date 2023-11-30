أبرز المحطات في حياة الجنرال حلمي طولان في عيد ميلاده الـ74، صاحب مدرسة التدريب أشغال شاقة، وترك بصماته على جميع الأندية

يحتفل اليوم الخميس كابتن حلمي طولان بعيد ميلاده الـ 74 حيث أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949، فهو من المدربين المخضرمين في عالم التدريب المصري صاحب الخبرات والإمكانيات العالية بعالم التدريب ولا يختلف اثنان على خبرته وإمكانياته كمدير فني على مستوى عال من الخبرة والتكنيك بعالم الساحرة المستديرة.

عيد ميلاد حلمي طولان

كابتن حلمي طولان من مواليد 30 نوفمبر 1949 أي يبلغ من العمر 74 عاما ورغم ذلك ما زال لديه من العطاء ما لم يبخل به بعالم التدريب، فهو من أقدم المدربين بالعصر الحالي وأن كان أقدمهم وأكبرهم سنا لكنه ما زال يمتلك في جعبته الكثير.

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دائما تثير آراؤه الجدل خاصة من جانب مسئولي وجماهير نادي الزمالك لأنه يحرص على ترك انتمائه للأبيض جانبا خلال تلك الآراء، وهو ما يعرضه لانتقادات كثيرة لأنها كثيرا تختلف عما يهواه المنتمون للقلعة البيضاء لكنه حريص على تأكيد انتمائه الشديد للقلعة البيضاء.

هو لاعب كرة قدم مصري سابق لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1972 حتى 1979 وحصد ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب حيث توج بالدورى الممتاز ولقبين لكأس مصر.

حلمي طولان وتدريب 15 ناديا بتاريخه التدريبي

وبعد الاعتزال اتجه إلى عالم التدريب ليبدأ مشواره التدريبي مع فريق الوحدة الإماراتي وأندية الزمالك وحرس الحدود وخورفكان الإماراتي والأوليمبي والمصرى البورسعيدى والمصرية للاتصالات وبتروجت واتحاد الشرطة والزمالك وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى وإنبي وسيرميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ودرب طولان منتخب مصر الأولمبي والشباب دون 17 و19 عاما خلال 1993و1994.

بدا حلمي طولان عالم التدريب بتدريب الوحدة الإماراتي خلال الفترة موسم 1979 حتي 1984 ثم تولي تدريب فريق الزمالك للشباب موسم 1984\1985 ثم خورفكان الإماراتي خلال الفترة من 1986 حتي 1988.

وعاد لتدريب فريق الشباب خلال الفترة 1988 حتي 19990 وغزل دمياط 1992\1993

خلافات طولان ومرتضي

دخل كابتن حلمي طولان في خلاف دائم مع مرتضي منصور رئيس الزمالك الأسبق بسبب آرائه الذي كانت تثير الجدل وتثير غضب جماهير ومسئولي الأبيض ضده بل وكانت تشكك في انتمائه للقلعة البيضاء لكنه كان دائما ينحي انتماءه في آرائه التي كانت تتسم بنقد الأوضاع الخاطئة من أجل مصلحة ناديه العريق.

ومن أبرز تصريحاته جاءت كالتالي..

وجَّه كابتن حلمي طولان المدير الفني القدير ونجم نادي الزمالك السابق رسالة هامة إلى مرتضي منصور الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، بشأن شكواه المستمرة بالحجز على أرصدة النادي وعدم وجود موارد مالية.

وقال كابتن حلمي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة أون تايم سبورتس: "أي رئيس نادي ملزم بإيجاد موارد دخل للنادي وتوفير مرتبات وصفات هذا دوره وواجب عليه وأعيب على المستشار مرتضى منصور شكواه المستمرة من عدم وجود موارد بالنادي أنت مش قادر تجيب موارد للنادي وتحل مشاكله المادية قاعد ليه".

وتابع: "بدون زعل أو غضب ما دام مش قادر يوفر صفقات جيدة أو مرتبات مدربين ومستحقات اللاعبين يجب عليه الرحيل وليه مستمر، والفريق في احتياج إلى صفقات على مستوى عالٍ تليق باسم نادي الزمالك والمدير الفني يحتاج إلى الالتزام بدفع راتبه شهريًّا وأيضًا اللاعبين مجلس الإدارة الذي لا يستطيع توفير ذلك عليه الرحيل".

وصرح ايضا..

أكد المدير الفني حلمي طولان، أن اللجان الإلكترونية هي سر غضب جماهير القلعة البيضاء منه خلال السنوات الأخيرة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا كانت تزيف الحقائق وتحاول طمس تاريخ النادي ورموزه وشككت في انتمائي للقلعة البيضاء، لذلك كانت جماهير الزمالك تشعر بالغضب مني بسبب ما يتم نشره من خلالهم".

أكد حلمي طولان، أنه كان هناك مسئولون داخل النادي يشككون في انتمائي للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ابن النادي قلبًا وقالبًا.

وقال طولان: "أتمنى أن يكون الزمالك أفضل نادٍ في العالم خلال الفترة المقبلة، وكنت أحاول إظهار عيوب النادي لكي يتم إصلاحها من جانب الإدارة".

الشهادات التي حصل عليها حلمي طولان

بكالوريوس تربية بدنية - جامعة حلوان (1974)

الاتحاد المصري لكرة القدم - دبلوم الدراسات المتقدمة (مصر 1985)

اتحاد كرة القدم لدبلوم إيرلاند (إيرلاند 1985)

أكاديمية كرة القدم البرازيلية (البرازيل 1989)

دورة الفيفا المتقدمة للمدربين-شهادة (رومانيا 1991)

دورة متقدمة في دورة كرة القدم البرتغالية (البرتغال 1995)

دراسات CAF المتقدمة من السير Bob Charlton (أوغندا 1996)

إنجازات حلمي طولان كمدرب

بطولة الدوري المصري تحت 20 عامًا "الزمالك الأوليمبي" 1985.

بطولة الوصيف “خورفكان بالإمارات” (1988)

بطولة بطولة مانشستر (1995)

عندما كان مدربا عاما في جهاز الألماني أوتويفيستر مدرب الزمالك الأسبق بطولة الدوري المصري (2000) وكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس (2000) ووصف السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري “2001”وبطولة الدوري المصري (2002) وبطولة كأس مصر (2002).

بطولة كأس مصر “الزمالك” (2013)

حلمي طولان مكتشف النجوم

وكان لحلمي طولان بصمات واضحة على العديد من نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم أحمد عيد عبدالملك ومحمد شريف ومجدي أفشة ومصطفى فتحي وناصر ماهر ونور السيد وخالد قمر والهاني سليمان وأحمد نبيل (مانجا)، والسيد سالم وعلي فوزي وأسامة جلال.

حلمي طولان وإنجازاته مع الزمالك تتجسد في 4 بطولات

وتولى كابتن حلمى طولان الإدارة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة موسم 1999-2000 حيث تولى الإدارة الفنية خلفا لمحمود أبو رجيلة بعد تراجع نتائج الفريق وكانت أمام القناة وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1 وشهدت المباراة خمس ركلات جزاء.

واحتسب للزمالك أربع ركلات سجل منها ثلاثة وواحدة للقناة وخرج عصام بهيج المدير الفنى للقناة ليؤكد أن الركلات جميعها صحيح وكان يدير المباراة جمال الغندور بعد ذلك تعاقد الزمالك مع الألماني أوتوفيستر وحل طولان معه مدربا عاما، ونجح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات.

اللقب الأول الذي حصده كان الدورى الممتاز موسم 2000-2001 بعد تصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 65 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الأهلي الوصيف.

تبعه الفوز بكأس السوبر المصري على غزل المحلة في 2001 بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام وتعادل محمد محروس العتراوي وخطف حسام حسن الهدف القاتل في الدقيقة 117 من المباراة التي ذهبت للوقت الإضافى.

ونال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 بعد فوزه على كانون ياويندي في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين الذهاب فاز الزمالك 4-1 بأقدام حسام عبد المنعم وطارق السعيد وعبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني وفي العودة خسر بهدفين، البطولة هي التى أهلت الزمالك لكأس العالم للأندية كأول فريق مصرى يتأهل لهذه المنافسة ولكن تم الإلغاء بسبب أزمة الرعاة.

وفى 7 يوليو 2013 تولى حلمى طولان منصب المدير الفني لنادي الزمالك لمدة 6 أشهر خلفًا للمدرب البرازيلي جورفان فييرا نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمسة سنوات ثم رحل فى 21 يناير 2014.

وقاد الفريق فى 16 مباراة حقق الفوز 8 مرات وخسر 5 مباريات وتعادل 3 مرات.

مصطفي فتحي

حلمي طولان يتألق مع حرس الحدود لسنوات

تولى حلمى طولان فى القيادة الفنية لفريق الحرس خلال ولايتين كانت الأولى فى موسم 2002 - 2003 وانتهت بموسم 2005 - 2006 وخاض مع الفريق 104 مباريات فاز فى 40 منها وتعادل 32 وخسر 32.

والولاية الثانية بدأت فى يوليو 2012 وانتهت فى يوليو 2013 ولعب مع الحرس 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5.

وخلال قيادته لحرس الحدود نجح فى الفوز على الزمالك بخماسية دون رد فى المباراة الشهيرة موسم 2005-2006.

حلمي طولان وتدريب سموحة فى 3 ولايات

تولى تدريب فريق سموحة ثلاث ولايات مختلفة في الدوري المصري.

الأولى فى موسم 2014 - 2015 وقاد الفريق فى 23 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 6.

الثانية من فبراير 2016 إلى يوليو 2016 ولعب معهم 15 مباراة حقق الفوز 8 مرات، وتعادل 5 وخسر مرتين.

الولاية الثالثة فى 3 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2016، فاز 4 مرات وخسر مرتين وتعادل 5 مرات

ولايتان لحلمي طولان بطلائع الجيش

وتولى الإدارة الفنية لفريق طلائع الجيش مرتين الأولى في موسم 2013 – 2014، وخاض معهم 10 مباريات، فاز في 5، وتعادل في 4، وخسر مباراة وحيدة.

ثم قاد فريق طلائع الجيش في الولاية الثانية له وكانت في موسم 2017 – 2018، وخاض معهم 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراة وحدة وخسر في 9 لقاءات.

ولايات قصيرة لحلمي طولان في عالم التدريب

من الولايات القصيرة لحلمي طولان توليه الإدارة الفنية لفريق المصري البورسعيدي موسم 2007 -2008 وكانت فترة قصيرة بإجمالي 9 مباريات حقق خلالهم فوز وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 لقاءات.

حيث تولى حلمي طولان بعدها تدريب فريق المصرية للاتصالات في موسم 2008 – 2009، قادهم في 6 مباريات ولم يحقق من خلالهم أي انتصار حيث تعادل في مباراتين، وخسر 4 لقاءات.

ثم انتقل لـ بتروجت موسم 2010 – 2011، وقاد الفريق البترولي في 23 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في 5 لقاءات.

وقاد بعدها فريق اتحاد الشرطة موسم 2011 – 2012، لعب معهم 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وتولي تدريب الاتحاد السكندري من سبتمبر 2018 إلى 21 مايو 2019، خاض مع زعيم الثغر 33 مباراة حقق الفوز 11 مرة وخسر 13 وتعادل فى 9 مباريات.

حلمي طولان وثورة إنبي

ومن التجارب التدريبية الجيدة لحلمي طولان مع إنبي حيث خاض معهم 88 مباراة حيث حقق الفوز في 30 لقاء وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة.

وقاد ثورة التالق بالنادي البترولي ووضع علي خريطة منافسة الكبار مرة أخرى خلال الموسمين الماضيين لكن التجربة لم تكتمل بسبب خلافاته ومجلس الإدارة في الرؤية الفنية للفريق

حلمي طولان وتدريب 3 أندية خلال موسمين

خلال الموسمين الماضيين تولي كابتن حلمي تدريب ثلاثة أندية ورغم بصمته الواضحة فيهم إلا أنه تمت إقالته من الفريق الثلاث وهي إنبي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.