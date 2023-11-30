الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

مدير أوقاف الأقصر يعلن حصاد أنشطة المديرية خلال نوفمبر 2023

مدير مديرية الأوقاف
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، فيتو

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم  مدير مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية، خلال شهر نوفمبر في مجالات القطاع الديني، والمسابقات، والمتابعة والتقويم، المسابقات، وفرش المساجد. 

ويأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف  تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

وتم في القطاع الديني، اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي التاسع والعشرين بأوقاف الأقصر، وعقد  4 ندوة خلال فعاليات الأسبوع الثقافي سالف الذكر، وعقد  116 درس من الدروس المنهجية، وعقد  2264 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد  10 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، وعقد 24 ندوة علمية  كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية، واعتماد تسيير 2 قافلة دعوية بأوقاف الأقصر إلى مساجد إدارتي الأوقاف القرنة وبالبياضية، وعقد  4 ندوة للدروس الفقهية بالمساجد الكبرى بالمديرية.

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وفي مجال المسابقات، تم عقد عدد مسابقة تقدم لها 60 متسابقا، أما في مجال فرش المساجد، تم  فرش مسجد الشيخ الطيب بقامولا بالقرنة بمساحه 108 متر بسجاد المحراب الجديد، تم فرش مسجد الأنوار المحمدية بالبعيرات بالقرنه بمساحة 137108 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العومى بقامولا بالقرنة بمساحه 140 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العطاطوة بالرياينة بارمنت بمساحة 300 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العبابدة بالعديسات قبلى بالطود بمساحة 315 مترا بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد احمد عبد الكريم بالمحاميد قبلى أرمنت بمساحة 99 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد على بن ابى طالب بالغواربه بمساحة 157 متر بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد العنانيه بالنمسا بمساحة 260 مترا بسجاد المحراب الجديد، وفرش مسجد ابو جوهر بالطود بمساحة 235 متر بسجاد المحراب الجديد.

وفي مجال رعاية العاملين والتقييم، تم إصدار عدد 30 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، وتم تسليم العمل لعدد 4 خطيب مكافأة على بند التحسين، وفي مجال  المتابعة والتقويم، تم إصدار عدد 47 أخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية.   

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