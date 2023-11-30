الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 33 محضرا ومخالفة تموينية بمحافظة الأقصر

جانب من متابعة المخابز،فيتو
جانب من متابعة المخابز،فيتو

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.

جاء ذلك في ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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أسفرت الحملة عن تحرير  33 محضر ومخالفة تموينية على النحو التالي؛ في مجال الأسواق تم تحرير عدد 18 محضر تمويني؛ وهي 12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع، و6 غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية. 

وفي مجال المخابز تم  تحرير عدد 15 مخالفة تموينية، تحرير 5 مخالفات تموينية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 تصرف المخابز في عدد 5 شكارة دقيق بلدي، و1 توقف مخبز عن الإنتاج في المواعيد الرسمية 1 اختراق ماكينة ( ضرب بطاقات بدون إنتاج فعلي).

وتهيب المديرية بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني مخبز / بدال تمويني للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للإلغاء نهائيا.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان، وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها، لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.

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