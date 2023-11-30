رياضة الأقصر تنفذ جلسة تفاعلية ضمن أندية السكان

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان جلسة رياضية بمركز شباب "الحبيل" بإدارة شباب"البياضية"، بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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وياتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وانشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

ونفذ أعضاء نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية مشروع مجتمعي علي النحو التالي نظافة مدخل المركز وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط ودهان الأشجار بداخل المركز ودهان سور المركز وعمل علم مصر علي اعمدة الإنارة.

وياتي ذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وجيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب بالمديرية ومحمد حمدان مدير ادارة شباب البياضية و نيفين عبدالمسيح منسق عام المشروع.