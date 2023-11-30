الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة الأقصر تنفذ دوري ثقافي في المعلومات العامة

الدوري الثقافي، فيتو
الدوري الثقافي، فيتو

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للشباب وذلك ضمن خطة نشاط الإدارة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وصلاح محمد رشوان مدير مديرية  الشباب والرياضة. 

يهدف دوري المعلومات العامة الي تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات  وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة  في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.

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جاء ذلك بحضور فريق من المحكمين عدد من السادة الأساتذة من جامعة الأقصر  و حصل علي المركز الأول المستوى الأول مركز شباب  السلام وبالمركز الثاني للمستوي الثاني مركز شباب النمسا وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبده مدير الإدارة وفريق عمل الإدارة.

انطلاق تدريبات طور وغير بمحافظة الأقصر

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر شروط الالتحاق في تدريبات طور وغير، من سن  18 لـ 35 سنة ومن أبناء محافظة الأقصر.

وذلك للانضمام في مجموعة من التدريبات المجانية الحديثة التي تهم الباحثين عن عمل والمؤهلة لأهم وظائف سوق العمل مع الحصول على شهادات معتمدة في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر.

ولمن يرغب في الانضمام، يتم التسجيل من خلال هذا الرابط.

، كما تقام التدريبات (أوف لاين) بمراكز التنمية الرقمية بمحافظة الأقصر
مديرية الشباب والرياضة 
- م ش طيبة العوامية
- م ش توماس ١
- م ش النمسا
- م ش القرنة
- م ش المريس
- م ش الدير
- م ش اصفوان
- م ش الرضوانية
- م ش الترعة

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) بالتعاون مع وزارة الاتصالات (الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية) بالشراكة مع شركة مايكوسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية ضمن مبادرة طور وغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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