قرار قضائي برفض طرد نادي الشمس من قطعة أرض

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى شركات العقارات ضد نادي الشمس الرياضي.

وأقامت الشركة، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، ضد نادي الشمس الرياضي، تطلب فيها إخلاء نادي الشمس من قطعة أرض تمتلكها الشركة.

وجاء في الدعوى أن الشركة هي إحدى الشركات المساهمة المصرية، وهي من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وتمتلك كامل الأرض والمباني المقام عليها نادي الشمس الرياضي.

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وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد إيجار تم بين الطرفين، نظير قيمة إيجارية سنوية مائة جنيه، وبموجب الزيادات القانونية للأجرة، أصبحت القيمة الإيجارية الشهرية مبلغ 5749 جنيه.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية من أهمها إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر".

وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من المؤجر طالبًا فيها إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، إلا أن المستأجر قد سدد الإيجار المستحق حتى تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد جاءت على غير سند من القانون، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

استغلال ظروف الناس

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.