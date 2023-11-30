الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار قضائي برفض طرد نادي الشمس من قطعة أرض

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى شركات العقارات ضد نادي الشمس الرياضي.

وأقامت الشركة، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، ضد نادي الشمس الرياضي، تطلب فيها إخلاء نادي الشمس من قطعة أرض تمتلكها الشركة.

وجاء في الدعوى أن الشركة هي إحدى الشركات المساهمة المصرية، وهي من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وتمتلك كامل الأرض والمباني المقام عليها نادي الشمس الرياضي.

Advertisements

وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد إيجار تم بين الطرفين، نظير قيمة إيجارية سنوية مائة جنيه، وبموجب الزيادات القانونية للأجرة، أصبحت القيمة الإيجارية الشهرية مبلغ 5749 جنيه.

 حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية من أهمها إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر".

وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من المؤجر طالبًا فيها إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، إلا أن المستأجر قد سدد الإيجار المستحق حتى تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد جاءت على غير سند من القانون، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

txt

يبدأ من 1200 جنيه شهريا تفاصيل شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التطوير العقارى دعوي قضائية حيثيات الحكم عدم قبول الدعوي محكمة شمال القاهرة نادي الشمس الرياضي

مواد متعلقة

وزير الإسكان يلتقي البابا تواضروس الثاني لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس فى المدن الجديدة

عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى ندب لجنة تقصي حقائق لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

22 يناير، الحكم في دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

مجلس نادى الشمس يكرم أعضاءه أبطال حرب أكتوبر (صور)

البرلمان ينتفض بسبب شطب أعضاء ومنعهم من دخول نادي الشمس

الأكثر قراءة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن المباني القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

اعتزال الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة

سعر جرام الذهب، 75 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

دوري أبطال أفريقيا، مؤتمر صحفي لباتشيكو والشناوي غدا بالمغرب

دوري أبطال أفريقيا، تحرك الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا (فيديو)

فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها لأجل غزة، وتثير الجدل لكشفها وحشية الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

سعر آيفون 13 برو max في مصر 2023

المزيد

انفوجراف

خسائر ضخمة بمدينة جنين جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية