الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

حكم قضائي بتغريم حمو بيكا في واقعة مخالفات السيارة الذهبية

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

قضت محكمة جنح مرور العطارين بمجمع محاكم الإسكندرية، بقبول الاستئناف شكلا، وتغريم المتهم " م.م.م" وشهرته حمو بيكا، ألف جنيه عن التهمة الأولى القيادة بدون رخصة قيادة، ومبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية قيادة بدون رخصة تسير، و300 جنيه على التهمة الثالثة إضافة ملصقات على جسم المركبة، ومائة جنيه عن التهمة الرابعة زجاج ملون.


وتعود احداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، ورقم 85 لسنة 2023، 4947 لسنة 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير فى اللون المثبت فى الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، انه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها " م.م.م"، وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا فى طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودى برتقالى اللون وتم تغيير جوهرى فى لون السيارة إلى اللون الذهبى عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت فى رخصة التسيير للسيارة، وبعرضه على النيابة، احضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وان اللون الذهبى الموجود على السيارة هو دعاية لاحدى الشركات والفاميه الموجود على الزجاج، هو لعدم رؤية الالتفاف حوله فى الطريق العام من المعجبين، وقررت، إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.

 

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حمو بيكا الاسكندرية محكمة

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