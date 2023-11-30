وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة في قطاع التعليم بالمنيا

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بقاعة مسرح مدرسة وحيد مصيلحى، بحضور 25 مشارك، لتوعية العاملين بالإدارة التعليمية بمخاطر بيئة العمل فى المنشآت التعليمية وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء فى حالة حدوث أى طارئ حفاظًا على جميع الارواح للعاملين والطلاب من تلك المخاطر، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة عمل آمنة تحفز الإنتاج وتزيد منه، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة وخطتها بعمل سلسلة من الندوات للتوعية اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن لحماية الافراد والمنشآت..

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مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك المبادرة تأتي تنفيدًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة وأساليبها في مختلف قطاعات العمل وتوفير مناخ عمل آمن وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات لتحقيق ذلك الهدف، وأكدت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن المبادرة تضمنت محاضرة قدمها الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية شرح خلالها (خطة الطوارئ الإخلاء وتقييم مخاطر بيئة العمل).

السلامة والصحة المهنية

كما قام عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشرح (اهداف السلامة ومخاطر بيئة العمل)، بمشاركة الكيميائي يوسف على مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وابتسام مخلوف مديرة المدرسة، كما جرى في الختام الإستماع إلى استفسارات المشاركين والرد عليها فيما يخص موضوعات الندوة..

المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية



أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، عن مشاركتها فى "المؤتمر الدولى العلمى الثانى للكيمياء "، حيث شارك الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير العمل ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، بالنيابة عن وزير العمل حسن شحاتة فى فعاليات المؤتمر، والذى تنظمه جمعية زمالة الكيمياء المصرية تحت عنوان "الكيمياء والتنمية المستدامة"، بفندق اكسبرينس كيروسيز بارك لاند بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2023 تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذى يناقش على مدى 4 أيام كل ما هو جديد فى علم الكيمياء على مستوى العالم، بحضور اللواء رماح السيد هاشم نائبًا عنمحافظ جنوب سيناء، والدكتورة مزه مطر الأمين العام لاتحاد الكيميائين العرب، والدكتور عبد الواحد النكال رئيس جمعية الكيميائين بالبحرين،والدكتور علاء عطية رئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتور شادي الدفراوي نائبًا عن عميد كلية العلوم جامعة المنصورة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها،أن الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير القى كلمة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أشاد خلالها بعنوان المؤتمر والذي تم اختيار موضوعه ليكون الكيمياء والتنمية المستدامة باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في تعزيز التعاون العلمي بين العلماء والكيميائيين العرب، مؤكدا أننا نملك اليوم في الجمهورية الجديدة فرص حقيقية نستطيع أن نستثمرها، وعلى رأسها اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبحث العلمي، وتوجيهاته الدائمة بالتعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة المصرية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات العلمية، منوهًا إلى الدعم المستمر من وزير العمل حسن شحاتة المقدم للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمساعدته في تحقيق اهدافه في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومشيرًا إلى ان علوم الكيمياء وطرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية يعد ركن اساسيًا من علوم السلامة والصحة المهنية .

واضاف معاون الوزير أنه لا شك أن علم الكيمياء يعد من أهم ركائز الحضارة الإنسانية الحديثة والتقدم العلمي، وانه يسهم بدورا حيويًا وبارزا فى شتي مناحي الحياة على مر العصور بوجه عام وللنهوض بالصناعات القائمة على نحو خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تبني تكنولوجيات خضراء لترشيد مدخلات الصناعة المستخدمة (طاقة، مياه، مواد خام...إلخ) للوصول إلى منتج أمن بيئيًا وصحيًا من خلال الحد من مخلفات الصناعة المتولدة، من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالصناعات الكيماوية مع مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لسلامة وصحة العاملين في تلك الصناعات، وفي ختام كلمته، قدم معاون الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والسداد،داعيا إياهم جميعًا إلى العمل بشكل تشاركي، واقتراح الحلول الملائمة التي تحقق الحفاظ على سلامة وصحة الانسان والتحول الى الكيمياء الخضراء من اجل تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية والبحث المستمر عن بدائل صحية وصديقة للبيئة للمواد الكيميائية والتي اثبت تأثيرها الضار والخطير على البيئة والانسان واتباع احدث الاساليب العلمية لحماية المجتمع والبيئة، فجميعنا شركاء في المسئولية في خدمة المجتمع والبشرية لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية .