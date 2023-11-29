الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الرمان يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وسجل سعر برتقال بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح رملي من 12 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا، سعر سماني من 17 إلى 19 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 22 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر تين برشومي من  7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر فراولة من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 28 إلى 38 جنيهًا، سعر كاكا من 14 إلى 22 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023 بقنا

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