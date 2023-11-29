الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير العمل يوجه بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

وجه حسن شحاتة وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشائها، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو "التحول الرقمي".

المنصة الإلكترونية 

 وأكد الوزير أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على  المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال  غير منتظمة،مُشيرًا إلى أن هذه المنصة  الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" مع مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف،داخل ديوان عام "الوزارة"..

Advertisements

حصر وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة 

 كما وجه الوزير في نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في  حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في  إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.. وشدد الوزير على أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.

ملف العمالة غير المنتظمة

يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات،طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات،وتقديم الخدمات،لهذه الفئة  بشكل أوسع،وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية الأجتماعية المنصة الالكترونية بيانات العمالة غير المنتظمة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ملف العمالة غير المنتظمة وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

بدأت في بور سعيد، قوافل لـ وزارة العمل بهدف حماية وتمكين المرأة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام، تعويضات جديدة لأسر العمالة غير المنتظمة «الأبرز»

وزارة العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

بن غفير مهددا نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية