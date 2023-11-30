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محافظات

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 30-11-2023 في الدقهلية

الخضروات اليوم في
الخضروات اليوم في الدقهلية، فيتو

 أسعار الخضراوات في الدقهلية، تواصل أسعار الخضراوات اليوم الخميس استقرارها في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار الخضراوات بالدقهلية 

وسجل سعر الطماطم 10 جنيهات والبطاطس من 12 إلى 17 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو والبصل من 12 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر الجزر من 8 إلى 15 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضراوات بأحد أسواق محافظة الدقهلية.

أسعار الخضراوات 

سجلت أسعار الخضراوات التالي

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الخيار البلدي من 10 إلى 15جنيها.
الطماطم من 8 إلى 10 جنيها.
البصل من من 15 إلى 22 جنيها.

الكوسة من 12 إلى 20 جنيها. 
الكرنب 10 إلى 15 جنيها.
الليمون 20 إلى 30 جنيها.
البسلة 20 إلى 30 جنيها.

البامية بلغت 25 إلى 40 جنيها.
الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.
الباذنجان الطويل الأسود من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 20 - 50 جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 30 - 40 جنيهًا.

أسعار الفلفل

الفلفل الرومي البلدي من من 10 إلى 20 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 35 إلى 45 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 10 إلى 25 جنيها.

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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

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