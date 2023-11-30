بيان هام من تاون جاس لأهالي الوراق
أعلنت شركة تاون جاس على صفحتها علي "فيسبوك"، عن أعمال صيانة بمنطقة ميدان السينما بالوراق، وذلك يومي الاحد والإثنين الموافق 3 و4 ديسمبر 2023، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا.
واهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.
ونشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.
وصرح مصدر بشركة تاون جاس " لفيتو " بأن الشركة تقوم بأعمال الصيانة بشكل دوري لكافة المناطق في نطاق الشركة وتحرص الشركة خلال القيام بأعمال الصيانة علي تنفيذ تلك الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
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