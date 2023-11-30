نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده أن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لا داعي لحلف الطلاق لأنه بلا قيمة، غير إنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والأولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق".

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وتابع: "على الزوجة أن تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله اهل الله وهو مبدأ التغافل، يعنى لا نقف لبعض على الواحدة".

أمين الفتوى: توثيق الديون والعقود أمر من أوامر الله

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توثيق العقود وحقوق الناس كان أمرا متبع فى السنة النبوية، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على تطبيق القرآن الكريم، فى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشى على الأرض، وجاء له أحد الصحابة ليوثق له ما كتبه لابنه، فرفض سيدنا النبي على ذلك لأنه مخالف لأوامر الله فى توزيع الميراث، لكن التوثيق كان معمول به لحفظ الحقوق وهو أمر اتبعه الصحابة من بعد انتقال النبي".

واستكمل: "لو أخ هياخذ دين من أخيه، فالأمر لابد أن يوثق لأن لا أحد يعلم الموت والحياة، وهو أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى".