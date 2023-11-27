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أخبار مصر

وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع المركزية للحجر الزراعي لتطوير أدوارها في دعم الصادرات

اجتماع وزير الزراعة
اجتماع وزير الزراعة مع ادارة الحجر الزراعي،فيتو

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية

دور الحجر الزراعي في دعم الصادرات المصرية

خلال الاجتماع أشاد "القصير" بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالانجازات الهامة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول الى ارقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الاجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

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وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات،  والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.
وزير الزراعة وجه بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل اجراءات المصدرين والمستوردين كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلى والأجنبي كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطى القومي بالنقد الأجنبي  مشيرا إلى أن صادرتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.

 

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