ترحيل هارب من 37 سنة لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية
قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل هارب من 37 سنة في قضايا نصب واحتيال لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
القبض على صاحب مطحن هارب من أحكام
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مطحن مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، حال تواجده بدائرة القسم محل إقامته، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 18 حكما قضائيا “شيك” بإجمالي عقوبات بالحبس 37 سنة و7 شهور، وكفالات وغرامات مالية، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.