ترحيل هارب من 37 سنة لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية

قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل هارب من 37 سنة في قضايا نصب واحتيال لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

القبض على صاحب مطحن هارب من أحكام

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مطحن مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، حال تواجده بدائرة القسم محل إقامته، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 18 حكما قضائيا “شيك” بإجمالي عقوبات بالحبس 37 سنة و7 شهور، وكفالات وغرامات مالية، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.