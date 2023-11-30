الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مؤسسة حياة كريمة.فيتو
مؤسسة حياة كريمة.فيتو

 أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة" استمرار فعاليات المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، وبمشاركة أعضاء ومنسقي حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تأكيدًا على أهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

مؤسسة حياة كريمة

 ومؤسسة حياة كريمة لم تدخر جهدًا بل كانت أول الداعمين للقضية الفلسطينية، منذ اليوم الأول وحتى الآن يقف متطوعو حياة كريمة عند معبر رفح لدعم الإخوة الأشقاء الفلسطينيين ومتابعة إدخال المساعدات لقطاع غزة، الأمر الذي يعكس دور مؤسسة حياة كريمة على الصعيد المحلي والإقليمي، وبدعم الدولة المصرية شعبًا وقيادة للإخوة الفلسطينيين، حيث ناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف بجانب الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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 كما يأتي عقد مؤسسة حياة كريمة للمؤتمرات الجماهيرية ضمن دورها المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية مشاركاتهم الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يعكس وعى المواطن بمدى تأثيره ومشاركته الفعالة من خلال ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، تلبية لمطالب الإنسانية ضمن توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية من خلال تسهيل كافة الإجراءات لتوفير المساعدات وإدخالها للقطاع، كما تؤكد المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمع، والمشاركة في الانتخابات 

 

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حياة كريمة القضية الفلسطينية الانتخابات الرئاسية مؤسسة حياة كريمة

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