وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى حميات دمنهور (صور)

تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة مستشفى حميات دمنهور ويأتي ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية، وخاصة المستشفيات وللتأكد من انتظام سير العمل، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى الاستعدادات لأى أمور طارئة فى ظل الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.



وكيل صحة البحيرة خلال زيارة مفاجئة لحميات دمنهور، فيتو

وكيل صحة البحيرة خلال زيارة مفاجئة لحميات دمنهور، فيتو

وبدأ جولته بالمرور على بعض أقسام المستشفى، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية جميع الأقسام وقام بالتأكد من توافر كافة الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية بالمستشفى.

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وأكد على مجانية الخدمة تمامًا بقسم الاستقبال والطوارئ وعدم تحمل المرضى لأي أعباء إضافية خارجية ثم تابع الزيارة بالمرور على مركز المعقورين واطمأن على توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية بالمستشفى "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان".

كما تابع العمل بالعيادات حيث تفقد عيادات الأسنان والحميات والأطفال والجلدية واطمأن على سير العمل والانتظام الإدارى وتواجد جميع القوى داخل المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين.

وكيل صحة البحيرة خلال زيارة مفاجئة لحميات دمنهور، فيتو

وكيل صحة البحيرة خلال زيارة مفاجئة لحميات دمنهور، فيتو



وأيضا قام بالمرور على قسم الكلى الطوارئ والكلى الحالات المزمنة، واطمأن على أن جميع الأدوية متوفرة بالمستشفى، واستمع للمرضى واستبين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم.

كما تابع العمل بقسم الأشعة المقطعية، وأشاد بالجهد المبذول وشكر الجميع على مجهوداتهم ووجه فريق العمل بالتأكيد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، لتكون على أعلى مستوى من الجودة.