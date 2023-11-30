الاستماع لأقوال طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في السلام

طلبت نيابة السلام، اليوم الخميس، الاستماع لأقوال طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة بينهما، ونتج عنها إصابة شخصين تصادف مرورهما بمحل الواقعة بمنطقة السلام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، أحدهما كهربائي والآخر سباك، مقيمان بدائرة القسم، لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثاني بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاه الأول، ونتج عن ذلك إصابة شخصين تصادف مرورهما بمحل الواقعة، برش خرطوش.

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وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى بندقية خرطوش، وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.