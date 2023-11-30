الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

مجموعة مصر، إصابة قوية تحرم غانا من نجم البريميرليج في أمم أفريقيا

منتخب غانا،فيتو
منتخب غانا،فيتو

تلقى المنتخب الغاني ضربة قوية بعد إصابة الظهير الأيسر طارق لامبتي لاعب برايتون الإنجليزي واقتراب غيابه عن أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

 

وبحسب ما أعلن نادي برايتون فإن لامبتي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة دون أن يحددها ولكن تبقي مشاركته في الكان محل شك.

ويتواجد منتخب غانا في نفس المجموعة مع منتخب مصر ورأس الاخضر وموزمبيق.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

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موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

1- مصر  6 نقاط 

2- غينيا بيساو 4 نقاط 

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة 

4- إثيوبيا   نقطة واحدة 

5- سيراليون نقطة واحدة 

6- جيبوتي بلا نقاط 

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أمم أفريقيا 2023 راس الاخضر برايتون الانجليزي مجموعة مصر منتخب غانا وموزمبيق

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