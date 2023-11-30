السياحة والآثار تفتح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للزيارة لأول مرة غدا

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن فتح الدرج العظيم بـ المتحف المصري الكبير للزيارة غد الجمعة الأول من ديسمبر القادم، وذلك ضمن الجولات الإرشادية التي تقوم بها الشركة المسئولة عن تقديم الخدمات السياحية بالمتحف لاختبار التشغيل التجريبي للخدمات بالمتحف.

وتتلخص فكرة الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير في كونه سلما صاعدا، يقود إلى مدخل المتحف، ويحتوي تماثيل وقطعا من الآثار المصرية القديمة، تعبر عن مراحل التاريخ المصري القديم، سواء مرحلة الدولة القديمة، أو الدولة الوسطى، أو الدولة الحديثة وغيرها.

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الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

ويمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترا، ويرتفع 24 مترا، وعرضه 85 مترا، في الأسفل، و17 مترا في الأعلى، فهو بمثابة طريق صاعد، ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء، لتمهيد بناء معابدهم، وأهراماتهم.

ويضم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير العديد من القطع الأثرية الثقيلة وابرزها تمثال لرأس بسماتيك الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال للملك سنوسرت وهو أول مستقبل لزوار المتحف.

ويعتبر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير هو الأول من نوعه فى العالم، ويضم ما يقرب من 72 قطعة أثرية، وابرزها تمثال الملك خفرع والملك منكاورع وحتشبسوت ورمسيس الثانى وأمنحتب الثالث ويحكى عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة والملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض من التوابيت المميزة.

سيناريو الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وتشمل الجولات الإرشادية التي يتيحها المتحف المصري الكبير الجزء المتعلق بالخدمات التجارية والموجود في الجهة الجنوبية للمتحف جهة اليمن مع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، ويرى الزائر أول قطعة أثرية وهي مسلة رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وبعد انتهاء الزائر من زيارة المسلة المعلقة، يدخل الزائر إلى بهو المتحف المصري الكبير، ويكون فى استقباله الملك رمسيس الثانى وبمحيطه عمود النصر للملك مرنبتاح إلى جانب تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي في الجهة الجنوبية للمتحف بالإضافة إلى المناطق التجارية والتي تشمل البازارات والمطاعم والكافيتريات وأبرز العلامات التجارية المصرية الرائدة ومتجر الهدايا.

وتبدأ جولة الزيارة الأثرية بالمتحف بالجهة الشمالية علي اليسار وتضم الدرج العظيم وباقي قاعات المتحف وابرزها قاعة الملك توت عنخ آمون.