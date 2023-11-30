الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين بالمدارس

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذير شديد اللهجة للمدارس والطلاب على مستوى الجمهورية بشأن الغياب المدرسي خلال العام الدراسي 2023-2024.

تفعيل الغياب الإلكتروني بالمدارس 

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًّا بالمراحل التعليمية المختلفة.

وكشفت المدارس أنه جار استخراج قرارات فصل نهائي للطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة، مطالبة أولياء أمور الطلاب بالحضور للمدارس لتقديم عذر قانونى عن الغياب قبل صدور القرار النهائي أو عمل إجراءات إعادة القيد.

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التعليم: تقديم وجبات صحية متكاملة غذائيا لطلاب المدارس الحكومية

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توجيه عاجل من التعليم لطلاب المرحلة الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة.

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اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس 

كما طالبت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانا والتي تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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الغياب الإلكتروني وزارة التربية والتعليم غياب الطلاب في المدارس الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

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