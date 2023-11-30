ضبط 7 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة أحمد حراز، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمراكز حوش عيسى وأبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وإيتاي البارود والنوبارية.

جاء ذلك،ضمن جهود محافظة البحيرة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين، والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



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وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف جميعها منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى بإجمالي 1570 عبوة، شملت (كبدة مجمدة، وكيك، وعسل مولاس، وزبيب، ومقرمشات، وحلبة محوجة، وحلويات متنوعة، ومياة غازية، ومخللات، وخضروات مجمدة) بإجمالي وزن 7.800 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.