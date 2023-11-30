الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

بنزيما في مواجهة محمد شريف، التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والخليج بالدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي ، يلتقي فريق اتحاد جدة  أمام  الخليج في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد الملك عبد العزيز.

ويدخل فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مباراة اليوم أمام الخليج، وهو عينه على الفوز فقط لا غير، وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث، ومصالحة الجماهير الغاضبة من نتائج «حامل اللقب»، في مسابقة دوري «روشن» هذا الموسم.

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ويحتل فريق الاتحاد، المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 25 نقطة، جمعهم الفريق من 14 مباراة في المسابقة حتى الآن، وذلك بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث فريق الأهلي.

بينما يدخل فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه النجم الدولي المصري محمد شريف، مباراة الاتحاد اليوم، وهو يمني النفس بالخروج بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة، حيث يقع الفريق في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 13 نقطة.

ويتساوى فريق الخليج، مع أبها صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق الأخدود صاحب المركز السادس عشر «مركز الهبوط».

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج

ومن المتوقع أن يحشد المدرب الأرجنتيني جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد في ثالث مباراة له مع الفريق
في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي - حسن قادش - لويز فيلبي - أحمد بامسعود.

في خط الوسط: فابينيو - كورنادو - نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرازق حمد الله - فيليبي جوتا.

تشكيل الخليج المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمي: إبراهيم سيهتش.

الدفاع: ريبوتشو، عمر العودة، الشنقيطي، ليسنادرو لوبيز.

الوسط: جونج، يونج، إيفو رودريجيش، ماتينيز، خالد السميري.

الهجوم: محمد شريف.

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