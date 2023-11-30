الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الملا يبحث مع رئيس شركة ترانس جلوب الكندية برامج حفر آبار جديدة بالصحراء الشرقية

الملا خلال لقاء رئيس
الملا خلال لقاء رئيس شركة ترانس جلوب الكندية، فيتو

 استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب  الكندية وكريج روبرتسون مدير الشركة في مصر، لمتابعة واستعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية.
 

وتابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ ألف برميل مكافئ يوميًا.
 

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري  في ضوء الفرص الجديدة  بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG ).
 

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الأنشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاحا مستمرا لها في مصر، مشيرا إلى أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وأضاف أن استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة.
 

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

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