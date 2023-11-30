مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية العلوم

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 57، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

استهل المجلس جلسته، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الأستاذ أحمد عطا، مدير إدارة المخازن بالجامعة، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله منذ أيام، متمنين أن يغفر الله له، ويلهم أهله وذويه الصبر، ويسكنه فسيح جناته.

واعتمد المجلس ترشيح د/ صالح محمد عبدالمعطي - أستاذ الجرافيك المتفرغ - كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، لجائزة الدولة التقديرية.

Advertisements

ووافق المجلس ايضا على ترشيح أ.د/ هشام التهامي إدريس - أستاذ النحت - كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر؛ لجائزة التفوق، وترشيح أ.د/ محمد عبدالستار عثمان - أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ - بكلية الآثار - جامعة سوهاج، للتقدم للحصول على جائزة الملك فيصل (فرع الدراسات الإسلامية) للعام 2025م.

كما وافق المجلس على تنظيم كلية الألسن لمهرجان الثقافة بين الشعوب؛ المزمع انطلاقه خلال شهر ديسمبر 2023م، وكذلك تنظيم الكلية للمنتدى الأول للتوظيف؛ خلال فبراير 2024م.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقامة عدد من الفعاليات من بينها: إقامة سمبوزيوم الأقصر الدولي بالاشتراك بين كلية الفنون الجميلة مع مؤسسة ألترا الحضاري والتنمية المستدامة؛ ويعقبه معرض فني لنتائج الورش بقاعة العرض بالكلية لمدة أسبوع.

وكذلك إقامة مؤتمر دولي مشترك بين كلية الآثار جامعة الأقصر وكلية الآثار جامعة الفيوم؛ بمدينة الأقصر بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، تحت عنوان " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030م"؛ وذلك خلال فبراير 2024م.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة ضمان الجودة والإعتماد بكلية العلوم - جامعة الأقصر، واعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها، بالإضافة للموافقة على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وبشأن منح الدرجات العلمية، فقد وافق المجلس على منح الطالبة سحر عبدالفتاح حسن وزيري (من الخارج) درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار الإسلامية – تخصص دقيق (فنون إسلامية) كلية الآثار – جامعة الأقصر، ومنح الطالبة سها عرفات محمود (من الخارج) درجة الماجستير في الآثار المصرية - تخصص دقيق ( آثار مصرية قديمة) كلية الآثار - جامعة الأقصر.