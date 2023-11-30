الملا يستقبل سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لينكا ميهاليكوفا سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة وامكانيات التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات.

وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية فى العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

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ومن جانبها أشارت السفيرة السلوفاكية إلى أن بلادها تعتمد فى المقام الأول على الطاقات المتجددة وتسعى لتنويع موارد الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة الخاص بها، مشيرة إلى أن جمهورية سلوفاكيا تتمتع بخبرات كبيرة فى مجال تكنولوجيات وحلول خفض الانبعاثات وعلى استعداد كامل للتعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال، وأعربت عن تقديرها للجهود التى تبذلها مصر للانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، كما أشارت إلى اعتزام وفد من الشركات السلوفاكية زيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من المجالات وخاصة البترول والغاز.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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