الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر. 

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر 

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 646 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 320 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و15 سيارة  .  

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة VALSAMITS فيماشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحرية ودليلة 

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كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع و285 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها.

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