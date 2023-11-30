الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

مجلس الجامعة؛ فيتو
مجلس الجامعة؛ فيتو

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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كما نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين. 

وتم توزيع أجهزة اللاب توب لذوي الإعاقة البصرية، ️وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وتحت إشراف وتوجيه الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

شهد الحفل كل من د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ود.صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والعميد إبراهيم كمال، مدير جمعية الأورمان فرع الأقصر، وأحمد ابو الوفا، نائب مدير بنك ناصر فرع الأقصر، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأقصر.

وتخلل الحفل،  تكريم 32 طالبة من الطلاب الأوائل بكليات  الطب، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، الأثار، الألسن، الفنون الجميلة، بجامعة الأقصر، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين".

يأتي برنامج حاضنات الفائقين التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للمرحلة الأولى في عام 2021، إذ استمر البرنامج للمرحلة الثانية عام 2022، كما نجح البرنامج لاستمراره للمرحلة الثالثة على التوالي لتضمن توزيع مكافآت شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريآ للطلاب الفائقين تشجيعًا على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.

كما جاء الحفل أيضا، ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تم توفير 5 لاب توب ناطق للطلاب ذوي الهمم البصرية، (مرحلة الثالثة) بجامعة الأقصر.

من جانبه، حث الدكتور حمدي، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على أهمية العمل التطوعي في شتى المجالات، على أن تكون كل كلية جزءا من المجتمع، موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على دعمهم المستمر لطلاب الجامعة.

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