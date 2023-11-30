جامعة طيبة التكنولوجية تبدأ العمل بوحدة حقوق الإنسان

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بدء تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة بإنشاء الوحده مايو الماضي.



وأكد رئيس الجامعة، ورئيس الوحدة، أن الجامعة حريصة على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل أسوار الجامعة، بدءا من العمال والموظفين وصولا إلى الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها من دور هام فى توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

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من جانبها أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة طيبة التكنولوجية، هو رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.



كما ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الدوري رقم 8 لمجلس الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة طيبة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

ووافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات منتصف العام لكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، وكذلك اعتماد جداول امتحانات العملي لكيلتي (تكنولوجيا الصناعة والطاقة – تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية)، وكذا اعتماد جداول امتحانات مقررات التخلفات للكليتين.

كما وافق المجلس على تخصيص جزء من الوقت أسبوعيًا لغرس قيم الأمن القومي والانتماء الوطني لدى الطلاب، وعرض بعض إنجازات الدولة والمشروعات القومية، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي 2023/2024، واعتماد خطط عمل مراكز مناهضة العنف ضد المرأة، ودعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة حقوق الإنسان بالجامعة خلال العام الجامعي 2023/2024.

ووافق المجلس على تحديد موعد انعقاد المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين على أن يكون خلال الفترة من 28 - 29 فبراير 2024م، كما وافق على إنشاء مركز التخطيط الإستراتيجي بجامعة طيبة التكنولوجية، والموافقة على اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات.

ووافق مجلس جامعة طيبة التكنولوجية، على اعتماد معايير وآليات تقييم أداء الجهاز الإداري بالجامعة، وكذلك الموافقة على مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طيبة التكنولوجية وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وناقش المجلس آليات اعتماد عددا من الشعارات الجديدة، لكليات ومراكز الجامعة المتخصصة.

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