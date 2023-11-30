الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري المحترفين، وادي دجلة يستضيف دكرنس في ختام الجولة العاشرة

وادي دجلة؛ فيتو
وادي دجلة؛ فيتو

دوري المحترفين، تختتم اليوم الخميس، مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا بمواجهة وادي دجلة ضد دكرنس.

 

وتنطلق صافرة مباراة وادي دجلة ضد دكرنس في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الخميس باستاد السلام في الجولة العاشرة لدوري المحترفين.

 

حكام مباراة وادي دجلة ودكرنس 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "أ" الجولة العاشرة -الخميس 30 نوفمبر 2023 ستاد السلام وادي دجلة 2:30 دكرنس M 門 جلال أحمد مصر محمد عطا مصر حكم ساحة H مصر حكم مساعد 1 محمد أحمد حسين M مصر حكم مساعد 2 عمرو السيد حكم رابع‏'‏

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا إف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

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نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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