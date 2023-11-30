حبس 22 متهمًا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 22 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وكان قطاع الأمن العام شن عدة حملات أمنية خلال 24 ساعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية استهدفت العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من قطاع الأمن العام يفيد بشن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21 قضية بإجمالي 22 متهما) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس، الهيدرو، كمية من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض).