تجهيز 366 مقرا انتخابيا داخل 484 لجنة بالانتخابات الرئاسية في القليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد أحمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، حيث تم تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية موجها الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كافة اللجان.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخلال الاجتماع حث محافظ القليوبية المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث سيادته مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر؛ للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال لإدارة الأعمال بكفائة في الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقًا للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.

كما تناول المحافظ خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال حيث تم الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (۱۱۹٥) لسنة ٢٠٢٣، بشأن الموافقة على قبول التنازل عن بعض المحلات خلف بيع المصنوعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتحديد مقابل التنازل المقرر عن تلك المحلات وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المحلات وفتح مجالات عمل للشباب الراغبين في التقدم لتأجير تلك المحلات، كما وافق المجلس أيضا علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (١٤٧٠) لسنة ٢٠٢٣ بشأن طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموافقة على مشروع تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة معالجة منشأة دياب - مركز بنها لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المحطة، كما وافق المجلس أيضا على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة والمقدمة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتعديل شارع بقرية برقطا التابعة للوحدة المحلية بالشقر وتعديل شارع بقرية كفر كردي التابعة للوحدة المحلية بالشقر - كفر شكر.وتعديل شارع بقرية دملو التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار - مركز بنها.

ووافق المجلس أيضا خلال جلسته على عرض مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٧٨م2 أملاك دولة بقرية أكياد دجوى التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ لإقامة مجمع خدمي بقرية أكياد دجوى والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٠٠م2 (أملاك دولة) بقرية أجهور الكبرى التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ لإقامة مجمع خدمي. والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 364م2 أملاك دولة بقرية نامول التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ لإقامة نقطة إطفاء حريق عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٦٥٢م2 (أملاك دولة) بمنطقة ميت نما لإقامة مجمع خدمي ونقطة إطفاء عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٠٤٤م2 (أملاك دولة) بقرية بتمدة التابعة للوحدة المحلية لمركز بنها لإقامة ملحق مدرسة بتمدة الثانوية المشتركة عليها.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٥٦٥م2 أملاك دولة بقرية كفر منصور التابعة للوحدة المحلية لمركز كفر شكر لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها، والموافقة على الطلب المقدم من مجلس أمناء مدرسة المريج الإعدادية المشتركة بقرية المريج / مركز شبين القناطر لضم قطعة أرض أملاك دولة مساحتها (٤٥٢.٨٩م2 ) لتوسعة مدرسة المريج الإعدادية، والموافقة على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٥٠م2 بقرية الكردود التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة الكرام لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وخلال جلسة اليوم تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أمين الشرطة إبراهيم إمام أحمد محمد على مدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية وذلك تخليدًا لذكراه، والموافقة على إطلاق اسم الشهيد رائد / أحمد محمد عواد السيد ندا على طريق كوبري الفحص بداية من شارع 8 بالفلل حتى كوبري الفحص وذلك تخليدًا لذكراه.

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