مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس، مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية بعد إنطلاق الجولة الثلاثاء الماضي بعد العودة من فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أعلنت حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة الاتحاد ضد زد اف سي

وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد صلاح مساعد اول ومحمود عبدالسميع مساعد ثاني واسامة اسماعيل حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو واحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

محمد التابعي الغازي حكما للساحة ويعاونه كلا من سيد نافع مساعد أول واحمد رشدي مساعد ثاني ومبروك نبيل حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفي الشهدي حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة طلائع الجيش ضد الجونة

محمد عباس مايو حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد عبدالغني مساعد أول ومصطفي حسين مساعد ثاني ومحمود وفا عاشور حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وصبحي العمراوي حكم فيديو مساعد.

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الزمالك 11 نقطة

6- الاتحاد 11 نقطة

7- إنبي 10 نقاط

8- طلائع الجيش 10 نقاط

9- الجونة 9 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون نقطتين

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة .. 0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت