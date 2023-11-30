بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج لـ"ردع التصعيد"
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها أرسلت السفينة "دايموند" التابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي.
وذكرت بريطانيا أن السفينة دايموند "ستعمل على ردع التصعيد من جانب الجهات الخبيثة والمعادية التي تسعى إلى تعطيل الأمن البحري"، وستجري عمليات لضمان حرية الملاحة وطمأنة السفن التجارية وضمان التدفق الآمن للتجارة.
وفي وقت سابق من نوفمبر، احتجز الحوثيون في اليمن سفينة الشحن جالاكسي ليدر في جنوب البحر الأحمر.
ونقلت رويترز عن قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس "من المهم أن تعزز المملكة المتحدة وجودنا في المنطقة للحفاظ على أمن بريطانيا، ومصالحنا في عالم به اضطرابات ونزاعات أكثر".
وتنشر بريطانيا الفرقاطة "لانكستر" وثلاث سفن لصيد الألغام وسفينة دعم في المنطقة.
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