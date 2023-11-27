الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون: مختطفو السفينة الإسرائيلية سنترال بارك صوماليون وليسوا حوثيين

سفينة الشحن الإسرائيلية،
سفينة الشحن الإسرائيلية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء اليوم الإثنين أن مجموعة من خمسة مسلحين استولوا على سفينة تجارية أخرى بالقرب من اليمن كانوا على الأرجح صوماليين وليسوا حوثيين.

 

الاستيلاء على ناقلة النفط الإسرائيلية سنترال بارك

وكانت  القوات الأمريكية ألقت القبض على المسلحين بعد فرارهم من ناقلة النفط "سنترال بارك" في خليج عدن.
في حين تم إطلاق الصواريخ الباليستية بعد فترة وجيزة من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يستبعد البنتاجون أن يكون الحوثيون مرتبطين بطريقة أو بأخرى بالهجوم الذي شنه الصوماليون.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.
وجاء احتجاز السفينة في إطار تهديد جماعة (الحوثيين)، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها ضد غزة، وحذر الحوثيون الأسبوع الماضي من أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لهم.

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قبطان سفينة سنترال بارك

وفي هذا السياق قالت المديرية العامة للشئون البحرية في تركيا، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، إن القبطان الأول لسفينة "سنترال بارك" التي سيطر عليها الحوثيون في وقت سابق، هو قبطان تركي.
وأكدت المديرية التركية في بيانها، أن القبطان يدعى آيدين هاسيرجي، مشيرة إلى أن القبطان الرابع في السفينة أيضا تركي، واسمه أوكان يوكسيل.

وأمس الأحد، قال مسئول دفاعي أمريكي، إن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.
وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع".


تحرير السفينة الإسرائيلية من قبضة المسلحين

وأعلن مسئولون أمريكيون، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن سيطر عليها مسلحون، وهي الآن في أمان.
ووفق الوكالة تم تحديد الناقلة، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك، على أنها سنترال بارك من قبل شركة السفينة.. ولم يحدد المسئولون هوية المهاجمين.
إلى ذلك، قال أحد المسئولين الأمريكيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الحربية يو إس إس ميسون استجابت لنداء الاستغاثة وأصبحت الناقلة الآن حرة.
 

مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل قرصنة ناقلة في خليج عدن

مواجهة ساخنة في خليج عدن، صواريخ الحوثيين تستهدف مدمرات أمريكية بعد إنقاذ سفينة إسرائيلية

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رغم سيطرة مسلحين عليها، سفينة حربية أمريكية تنقذ ناقلة إسرائيلية في البحر الأحمر

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