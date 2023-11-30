سخرية واسعة من سقوط شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض: "سقطت أسرع من أفغانستان"

تسبب حادث سقوط شجرة الكريسماس في البيت الأبيض، أول أمس الثلاثاء، في ردود أفعال عديدة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه تم تسليم الشجرة التي يبلغ طولها 12 مترًا إلى البيت الأبيض في 14 نوفمبر، وسقطت يوم أمس الثلاثاء في حوالي الساعة الثانية ظهرًا، بفعل رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 74 كيلومترًا في الساعة.

أسرع من أفغانستان

وقد علق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "شجرة عيد الميلاد الخاصة ببايدن سقطت بشكل أسرع من أفغانستان"، في حين كتب ناطق باسم الحزب الجمهوري على حسابه على إكس: "شجرة عيد الميلاد الوطنية تسقط. هذا يلخص تمامًا رئاسة جو بايدن".

من جانبهم، حاول العمال بشكل محموم إنقاذ الشجرة المزينة وإعادتها إلى مكانها باستخدام رافعة. ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إعادة الشجرة إلى حالتها السابقة ليتم عرضها في حفل الإضاءة بمناسبة الذكرى المئوية لهذا التقليد.

فيما قالت المتحدثة باسم خدمة المتنزهات الوطنية (NPS)، ياسمين شانتي، إنه بعد استبدال الكابل المقطوع، عادت الشجرة إلى وضع مستقيم بحلول الساعة 6 مساءً، وتم إجراء حفل الإضاءة كما هو مقرر.

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زينة عيد الميلاد

جاء الحادث الذي تعرضت له الشجرة بعد يوم من كشف البيت الأبيض عن زينة عيد الميلاد.

وتعتبر إضاءة الشجرة في البيت الأبيض تقليدًا سنويًا يتضمن العديد من الفعاليات بما في ذلك العروض الموسيقية.

وكان بايدن تعرض للعديد من حوادث السقوط في عدد من المناسبات هذا العام مما أثار مخاوف بشأن أهلية الرجل البالغ من العمر 81 عامًا لمنصب الرئيس، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.