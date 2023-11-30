الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات الملتقى الـ13 لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالوادي الجديد

أهل مصر، ڤيتو
أهل مصر، ڤيتو

اختتم فرع ثقافة الوادي الجديد، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وقالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الخميس، إن الملتقي استضاف 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، وذلك احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2020.

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وأعربت مدير عام ثقافة الوادي الجديد عن سعادتها بإقامة ملتقى الشباب في دورته 13 بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، استكمالا للفعاليات المنفذة بالمحافظة على مدار العام.

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والحرفية التى أقيمت طوال فترة الملتقى منها "الديكوباج، فن الأركت، الطرق على النحاس والنحت على الصدف،  الحلي، تركيب العطور،  الخيامية، الجلود".

وفي كلمته توجه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، بالشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة، على دعمهم الدائم والمستمر لإقامة ملتقيات شباب المحافظات الحدودية.

وتضمنت الفعاليات تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية والتوثيقية للفعاليات من ورش فنية، لقاءات تثقيفية، زيارات ميدانية وثقافية لأهم معالم محافظة الوادي الجديد، كما قدم فيلما تسجيليا عن "البحر الأحمر مدينة حلايب وشلاتين".

أعقب ذلك عرض فيلم بعنوان" بلاد الذهب" نتاج ورشة "المونتاج" التي أقيمت بإشراف محمد إسماعيل، الثاني نتاج ورشة "التصوير الفوتوغرافي" التى أدارها طارق الصغير، وقدم عرض مسرحي بعنوان "آه يا ليل يا قمر"، نتاج ورشة "المسرح" التى أقيمت بإشراف المخرج أحمد أبو عميرة.

كما شهد الختام تكريم شباب المحافظات الفائزة في الدوري الثقافي، حيث أسفرت نتائجه عن فوز محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول، وفازت محافظة جنوب سيناء بالمركز الثاني، كما تم تكريم  مدربي الورش والقائمين على الملتقى بإهدائهم شهادات تكريم.

وكانت فعاليات اليوم الأخير قد شهدت زيارات ميدانية وثقافية لأهم المدارس بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم زيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة والمدرسة الرسمية الدولية، إلى جانب زيارة مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم عمل جولة داخل المركز للتعرف علي الخدمات التي يقدمها والأجهزة الموجودة به وطرق العلاج التي يتبعها مع الحالات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يعد الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المنفذة لدعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، والتعريف بالتراث والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، من خلال الدمج الثقافي بين الشباب، ونظمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة المصرية المحافظات الحدودية ثقافة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية

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