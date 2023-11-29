الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون: نفذنا 4 ضربات لجماعات مرتبطة بإيران

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية –البنتاجون-، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران، خلال الأيام الأخيرة، أدت لمقتل 15 شخصا.

وقال المسؤول في البنتاجون: "وجهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".

 

واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني

 

وحذر المسؤول الأمريكي من عواقب أي تصرف، قائلا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".

وأكد المسؤول،  في تصريحات نشرتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية،: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن"، مضيفا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أمربكية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".

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إسقاط طائرة حوثية مسيرة فوق البحر الأحمر

وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها  جماعة الحوثي" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تبحر بالقرب من مضيق باب المندب.

وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".

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