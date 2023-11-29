وزير التموين: أي تحرك في الدولار سيؤثر على أسعار السلع الغذائية

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي: مهلة الـ10 أيام للقطاع الخاص بشأن أزمة السكر هدفها تشجيعها للتعاون مع الحكومة للمساهمة في حل الأزمة ولكني لم أهدد بعمل تسعيرة جبرية.

التسعير الجبرية

وأكد خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون”: لست مع تطبيق التسعيرة الجبرية ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، موضحا: القانون يتيح لوزارة التموين التدخل لضبط سعر سلعة معينة لوقت محدد.

مبادرة خفض الأسعار



ولفت: الانضمام لمبادرة خفض الأسعار كان اختياريا ونشكر كل من ساهم فيها، وأرى أنها نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق أهدافها.

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تحرك الأسعار الغذائية في حالة واحدة

وأوضح: مصر تستورد حوالي 70% من مكونات السلع الغذائية و97% من زيت الطعام، لذلك أي تحرك في سعر الدولار وارتفاع الأسعار عالميا سيؤثر تأثير مباشر على الأسعار محليا.

في هذا اللقاء، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بنسبة كبيرة، وهناك 150 ألف طن سكر متوفرة لدى القطاع الخاص".

أسباب أزمة السكر

ولفت إلى أن 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنويا لتغطية الاحتياج المحلي بعجز 400 ألف طن عن المطلوب، ولكن السكر الموجود في مصر حاليا يكفي الاحتياج المحلي، ولكننا نعاني مشكلة في توصيله للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكات التوزيع.



وأوضح أن انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا.

وأشار: تلبية طلبات القطاع الخاصة بالكامل في وسط أزمة السكر أمر صعب، ولكننا أخذنا حصة من مخزون الوزارة وتم توزيعها على التجار.



سعر كيلو السكر الحالي



وأكد: "نجحنا في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر، أقول للمواطن السكر موجود وهيوصلك ولا تشتريه بأكثر من 27 جنيها".



وأشار: اعتبارا من أمس الأول تواصلنا مع المحافظات وحددنا الاحتياجات اليومية لكل محافظة ونقوم بتوريدها.



موعد انتهاء أزمة السكر



وتابع: أزمة السكر الحالية حقيقية لا استطيع إنكارها وأعتذر عن عدم الرضا، وأتعهد للمواطنين بحلها بحلول 15 ديسمبر المقبل.



سد فجوة السكر وانخفاض سعر الكيلو العام المقبل



وأكد: ستتولى وزارة التموين شراء الفجوة الموجودة المتمثلة في 400 ألف طن ولن يتم الاعتماد على القطاع الخاص وستقوم الحكومة متمثلة في الوزارة باستيراد وشراء الفجوة من الخارج، والعام المقبل سيكون سعر بيع الكيلو لا يزيد عن 24 إلى 25 جنيها.



ضخ كميات كبيرة من السكر



وتابع: سيتم زيادة ضخ كميات السكر عن ما هو متوقع بما يزيد عن 20% عن المعدل الطبيعي اعتبارا من يوم السبت المقبل ولن يكون هناك كثافة على الشراء.