الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

آخرهم كرش أحمد داوود، فنانون ظهروا بوزن زائد من أجل شخصياتهم في الأعمال الفنية

أحمد داود في زينهم،
أحمد داود في زينهم، فيتو

أحمد داوود ، تعرض الفنان أحمد داوود مؤخرًا لانتقادات بسبب ظهوره بكرش بارز وواضح في مسلسل زينهم الذي يعرض حاليًا، خاصة أنه لا يوجد مبرر درامي واضح لفكرة ظهوره بالوزن الزائد والكرش البارز، ولقد برر أحمد داوود  هذا الكرش قائلًا عبر حسابه على موقع فيس بوك: “ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي تحياتي”.  

والفنان أحمد داوود  ليس الوحيد الذي قرر أن يبدو بوزن زائد  من أجل مزيد من المصداقية في تجسيد الشخصية التي يقدمها في مسلسل زينهم، فقد سبقه عدد من النجوم على رأسهم سواء قاموا بزيادة وزنهم بالفعل أو استعانوا بمؤثرات تمنح مظهرهم هذه الزيادة:

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وليد فواز

اكتسب الفنان وليد فواز وزن زائد من أجل مزيد من المصداقية في أداء شخصية عبد الغني في مسلسل صوت وصورة، وهو شخص ينتمي إلى الطبقة الوسطى التي لا يلقى فيها الرجل بالا لمظهره الخارجي وعادة ما يكون له “كرش” واضح.

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل.

شارليز ثيرون

ضحت الفنانة العالمية شارليز ثيرون بوزنها المثالي من أجل أن تؤدي شخصيتها في فيلم Monster والذي حصلت من خلاله على جائزة الأوسكار، ولقد فعلت ثيرون ذلك مرة أخرى مرة أخرى من شخصيتها في فيلم "Tully".

أحمد حلمي 

أطل الفنان أحمد حلمي على جمهوره بوزن زائد في فيلم إكس لارج حيث جسد شخصية شاب يعاني من السمنة المفرطة ولقد ظهر حلمي بوزن زائد ولم تكن الزيادة في الوزن حقيقية بالرغم من أن المظهر العام لحلمي في الفيلم كان متقنًا للغاية.

جاريد ليتو

زاد وزن الممثل الامريكي جاريد ليتو أكثر من ٢٧ جرامًا حتى يمكنه تقديم أحد الأدوار في فيلم Chapter 27، وكان يتبع نظام غذائي قاسي يجبر فيه نفسه على تناول الطعام، ليزيد وزنه وذلك حتى يتمكن من تقديم الشخصية بمزيد من الصدق.

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أحمد داود كرش احمد داود الفن اخبار الفن مسلسل زينهم

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